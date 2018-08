Vandali allo stadio, distrutto il materasso dei salti - Cronaca

PORTO TORRES. I vandali hanno preso di mira il materasso del salto in alto all’interno dello stadio di viale delle Vigne – tagliando le corde che tenevano fermo il telo di copertura acquistato di recente - utilizzato per gli allenamenti dai giovani dell’Atletica Leggera Porto Torres. Il fatto increscioso è accaduto l’altra notte, quando nel piazzale vicino era in corso l’evento del Motor Show, causando danni agli attrezzi che venivano utilizzati giornalmente dal settore giovanile della società turritana. «Le corde servivano per tenere fissato il telo al materasso ormai degradato – dicono i dirigenti dell’Atletica Leggera –, per impedire così che la polverina che stava all’interno dello stesso andasse sugli occhi degli atleti mentre provavano i salti». La società attende anche da oltre un anno che l’amministrazione comunale metta in preventivo di acquistare i nuovi materassi per gli allenamenti e le gare di salto in alto e con l’asta, datati circa 30 anni e ormai inservibili sia per l’uso prolungato e sia per le continue incursioni dei vandali dentro l’impianto di gioco. «Le ultime notizie che provengono dal Comune su eventuali interventi economici per lo sport – aggiungono i dirigenti –, riguarderebbero però un progetto più ampio che comprende diverse strutture sportive cittadine». Tra gli attrezzi da rimettere a posto c’è inoltre la gabbia dei lanci, rotta in alcune parti, e sulla scrivania dell’assessorato comunale allo Sport ci sono da tempo alcuni preventivi di spesa per agevolare la ricerca di acquisto degli attrezzi indispensabili per i lanci e i salti. In attesa che il Comune intervenga concretamente a favore dello sport giovanile - provvedendo anche a far monitorare gli impianti durante le ore notturne -, i volontari dell’atletica hanno tagliato le erbacce che circondavano la pista. (g.m.)

