Percorreva la statale provinciale 126 a bordo di una minimoto ed è stato travolto da una Clio. Un bimbo di 10 anni di Pabillonis, ferito, ma non in gravi condizioni, è stato portato al Brotzu con l’elisoccorso. La dinamica esatta è in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri della compagnia di Villacidro.

