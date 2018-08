Ambra Pintore inaugura Voci d´Europa

Prenderà il via domani, Sabato 25 agosto, la XXXV edizione del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa

PORTO TORRES - Prenderà il via domani, Sabato 25 agosto, la XXXV edizione del Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa. La serata inizierà nell’Area Conad di Viale della Vigne, a Porto Torres, già a partire dalle 20 con la Notte gialla di Campagna Amica e gli stand della Coldiretti e la Cena dell’amicizia, in collaborazione con il bar il Pino. Alle 21 spazio ai balli del gruppo folk Etnos e a seguire, alle 22, lo spettacolo di Ambra Pintore, in Terre del Ritorno Tour”.

Un ricco cartellone di appuntamenti darà avvio ai festeggiamenti per il compimento dei sessant’anni di vita dell’Associazione organizzatrice, il Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni, presidente Maria Maddalena Simile. A chiudere la XXXV edizione di “Voci d’Europa” saranno, Domenica 23 settembre, la messa della mattina in onore del fondatore del Festival, il maestro Don Antonio Sanna nella Chiesa di Cristo Risorto, a Porto Torres, e in serata i cori scolastici, nella Basilica di San Gavino. Attesi cori provenienti da Ungheria, Genova, Cagliari, Nuoro, Sassari e, naturalmente, Porto Torres.

A fare da scenografia all’evento saranno, a Porto Torres, la Basilica di San Gavino e l’Antiquarium Turritano. Proprio all’Antiquarium Turritano è prevista, a partire dalle 19 di domenica 16 Settembre, (prima dell’esibizione del Coro Polifonico Turritano delle 21), una visita guidata aperta al pubblico. In programma, inoltre, visite guidate nei luoghi delle esibizioni anche per i cori ospiti. Una serie di eventi collaterali proseguiranno per tutto il mese di Settembre: a Castelsardo, alla Butterfly House di Olmedo, a Sassari, a Mamoiada, a Santa Maria Coghinas, a Borutta. Previste anche quest’anno esibizioni riservate all’accoglienza dei cori ospiti negli aeroporti di Alghero e di Olbia.