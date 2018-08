Lavori di sistemazione e riqualificazione dell’ex 131: lunedì 27 agosto 2018 dalle 8 alle 14 sono previsti alcuni interventi nelle reti idriche che comporteranno l’interruzione dell’erogazione nella zona di Cortexandra. I lavori sono del comune di Sestu.

Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per limitare quanto possibile i disservizi ed effettuare le manovre in rete per il ripristino dell’erogazione in tempi rapidi. Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

L'articolo Sestu, lavori alla rete idrica: lunedì niente acqua a Cortexandra proviene da Casteddu On line.