Is Arutas, travolgono un cane con la moto e sbandano: feriti due turisti

L’episodio sulla strada per Is Arutas. Una coppia di turisti napoletani a bordo di una moto ha investito un cane sulla. Dopo l’urto la moto ha terminato la propria corsa sotto un’auto che veniva dalla direzione opposta. I due feriti, (grave la donna ma non in pericolo di vita), sono stati trasportati al San Martino di Oristano. Sul posto le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. L’animale è deceduto.

