“Giove Pluvio si abbatte su Cagliari, l’ira degli dei per i troppi tavolini in centro…”

E il segno degli ” Dei ” : anche Giove Pluvio dà un segnale del quale occorre tener conto !!! Oggi, come nei tempi antichi, quando Omero ha scritto l’Iliade e l’Odissea e ci ha tramandato i segni del destino, che tornano anche nei giorni nostri. Anche ieri, giovedi 23 agosto, non si direbbe !!!,, tuoni, fulmini e saette, acqua a dirotto anche a Cagliari : è il segnale ” naturale ” di Giove Pluvio, appunto, che è arrabbiato contro gli uomini che fanno quel che vogliono e che non devono fare e che abusano delle proprie facoltà , delle proprie possibilità, in tutti i sensi.

Come, per esempio, quello di voler togliere alla strade cittadini, in particolare a quelle del Centro storico, le funzioni per le quale sono state costruite, di volerle vietare al traffico comune, di volerle trasformare tutte in strade pedonali, piste ciclabili, zone a traffico limitato e sopprimere anche i servizi primari di cui hanno bisogno i cittadini, le famiglie, la comunità civile. Invece, prevalgono i ristoratori, i baristi, i pizzaioli, i paninotecari, i club notturni e … via elencando , tutti hanno diritto a chiedere e ottenere l’occupazione del suolo pubblico ( tanto costano pochi denari al’anno 1 ) , a posizionare tavolini, sedie,divani, ombrelloni, lavagne, televisori, apparecchi musicali e arredi vari. Insomma, un vero e proprio slalom per i poveri viandanti, per le mamme con le carrozzine, per le persone disabili, per le ambulanze ed i soccorritori che devono superare inutili ostacoli per fare il loro mestiere sociale, sanitario, umanitario.

Ecco, allora, che si scatena GIOVE PLUVIO e vengono giù temporali, fulmini e saette a significare non solo e non tanto una estate 2018 balorda, ma l’ira degli ” dei “, come nei tempi antichi, appunto, per dire ” BASTA” a questo sconvolgimento innaturale del Centro storico, del Corso in particolare, che deve essere restituito alla sua funzione originaria di normale ma vitale cerniera e ad un tempo promotrice.di sviluppo economico, culturale e civile. Lo capirà il Sindaco Zedda, lo capiranno gli Assessori Municipali, lo capiranno i Consiglieri comunali? Forse sarà tutto questo che ha fatto scatenare Giove Pluvio!!!

