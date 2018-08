blocco del sistema informativo nazionale

Oggi, nei Centri per l´impiego della Sardegna non sarà possibile erogare una parte dei servizi. La ridotta operatività è causata dal sistema informativo nazionale, bloccato per urgenti interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici

CAGLIARI – Oggi (venerdì), nei Centri per l'impiego della Sardegna non sarà possibile erogare una parte dei servizi. La ridotta operatività, spiega Aspal, è causata dal sistema informativo nazionale, bloccato per urgenti interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici. «Gli interventi si sono resi necessari per eventi naturali, indipendenti dalla nostra volontà», si legge nell'avviso dell'Agenzia nazionale. Tutte le consuete funzionalità saranno ripristinate al termine delgi interventi in corso.