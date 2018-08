Villasimius Magazine, una rivista multilingue per guidare il visitatore alla scoperta del territorio

Una rivista per far conoscere Villasimius, e non solo le sue favolose spiagge, ma anche la natura incontaminata di tutto il territorio, la storia, la cultura e l’enograstronomia. Promosso dal Comune di Villasimius in collaborazione con Villasimius Turismo, il Villasimius Magazine è edito in un pratico formato da borsetta, patinato ed elegante, e distribuito nella sede dell’Ufficio Turistico e nelle strutture facenti parte del Consorzio Turistico Villasimius.

“Villasimius è una meta da scoprire, e in queste pagine c’è tutto ciò che serve per accompagnare e guidare il visitatore nel suo viaggio. Il Villasimius Magazine è uno strumento di promozione che ci auguriamo varchi i confini dell’Isola e della Penisola e arrivi il più lontano possibile per far conoscere il nostro territorio”, afferma il sindaco, Gianluca Dessì.

La rivista include non solo una versione in italiano e inglese, ma anche un’edizione in francese e tedesco. Vuole essere inoltre uno strumento per rimodulare i flussi turistici verso le spiagge, anche quelle meno note ma altrettanto suggestive come Piscadeddus, Cala Burroni, Santo Stefano, Manuntzas, Is Traias e Proceddus. Ogni spiaggia è dotata di uno speciale QR code attraverso il quale è possibile, in modo semplice e immediato, visualizzare il percorso per raggiungerla. Un ulteriore QR code conduce direttamente al sito ufficiale di Villasimius Turismo.

E se la costa mozzafiato resta pur sempre il fiore all’occhiello che dagli anni Settanta rende celebre Villasimius tra le mete balneari più ambite del Mediterraneo, l’intento del magazine è anche quello di promuovere altri punti di interesse che possano essere visitati al di fuori della stagione estiva: l’antica dimora padronale in stile campidanese Casa Todde, che ospita il Museo del Mare; il Museo Archeologico, che conserva i reperti locali di epoca fenicio-punica, romana, medievale e aragonese; le torri costiere; l’Area Marina Protetta Capo Carbonara e lo stagno di Notteri, con la loro flora e fauna uniche. Senza dimenticare le attività sportive che possono essere praticate tutto l’anno, non solo quelle acquatiche tradizionali come la vela, le immersioni, la canoa e il surf, ma anche la bici, la mountain bike, il trekking, l’equitazione e il golf.

Sempre con un occhio di riguardo verso la tutela ambientale, perché Villasimius ha scelto di percorrere la via del turismo sostenibile e così le proprie strutture ricettive, che sotto l’egida del Consorzio Turistico hanno aderito al marchio ambientale ‘Stratus’, impegnandosi a proteggere l’ambiente, migliorando la propria gestione in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, protezione della biodiversità, risparmio di acqua ed energia.

“Nell’ottica di contenere gli sprechi, abbiamo deciso di distribuire la rivista a fronte di un contributo di 1 euro, per disincentivarne l’abbandono su una panchina da parte di chi non è veramente interessato a informarsi per conoscere la nostra terra”, spiega Michela Erdas, amministratrice di Villasimius Srl, l’ente comunale che gestisce Villasimius Turismo. “L’esperimento sta andando piuttosto bene – aggiunge Erdas – e abbiamo già avuto dei feedback molto positivi”.

La diffusione del Villasimius Magazine proseguirà anche durante la stagione invernale nel corso di fiere e altri eventi nazionali e internazionali di promozione turistica. E’ già allo studio una app dedicata da destinare ai fruitori più all’avanguardia.

L'articolo Villasimius Magazine, una rivista multilingue per guidare il visitatore alla scoperta del territorio proviene da Casteddu On line.