Uta, chiuso il ponte sommergibile sul rio Cixerri: troppa acqua, necessario il rilascio della diga. Lo annuncia il sindaco Giacomo Porcu: ” Care concittadine, cari concittadini,Segnalo che, a seguito dei previsti rilasci d’alleggerimento della diga Genna is Abis, in via prudenziale, e’ stato chiuso al transito il ponte sommergibile sul Cixerri sottostante la via Sant’Ambrogio. Si prega di rispettare puntualmente l’ordinanza in corso di pubblicazione sul sito comunale. Grazie per l’attenzione e la consueta collaborazione”.

