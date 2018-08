“O paghi o ti faccio saltare il locale”. “Ti taglio la gola”. Continue minacce da parte di due loschi individui con la richiesta di denaro a un ristoratore nel quartiere Marina a Cagliari. Volevano mettere in piedi una sorta di pizzo, ma sono finiti subito in manette due pregiudicati cagliaritani di origini sassaresi in un’operazione condotta dai Falchi della Mobile. Questa mattina in Questura, il capo della squadra Mobile Marco Basile, durante una conferenza stampa svelerà i dettagli dell’operazione che ha portato al loro arresto. L’invito degli agenti è di denunciare immediatamente episodi di questa natura. (notizia in aggiornamento)

L'articolo “O paghi o ti faccio saltare il locale”, due arresti a Cagliari per estorsione proviene da Casteddu On line.