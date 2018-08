Via alla Tattoo Convention: tre giorni dedicati al tatuaggio e alla body art a Quartu

Via alla XI edizione della Tattoo Convention, l’unico evento a carattere regionale in grado di portare ogni anno oltre diecimila visitatori da tutta la Sardegna in tre giorni e più di 100 tatuatori provenienti da tutto il mondo.

La formula della Tattoo Convention si consolida di anno in anno con non solo body artist ma anche street food, concerti, performances, mostre e uno spazio interamente dedicato a oltre 20 hobbisti. L’apertura dei cancelli, nel corso delle tre giornate, è prevista alle 15 e si andrà avanti fino all’una.

La kermesse, che inizierà venerdì 24 e andrà avanti fino a domenica 26 agosto, quest’anno porterà all’hotelSetar di Quartu Sant’Elena 140 tatuatori (62 i sardi, tre arrivano dalla Germania, due dall’Olanda, uno dalla Spagna, e uno dall’Inghilterra) e 20 hobbisti. A disposizione per questa edizione oltre 7mila metri quadri, una delle sale sarà gestita dall’Accademia d’arte “Santa Caterina” di Cagliari e proporrà tre laboratori ad ingresso libero tenuti da tre insegnanti di prestigio che hanno tradotto la loro pluriennale esperienza professionale in Italia e all’estero quali Luca Tedde (ritrattista), Davide Siddi (pittore) e Giorgio Binnella (scrittore).

Anche quest’anno la location sarà in grado di soddisfare al massimo le aspettative degli appassionati o dei semplici curiosi che potranno passare un weekend tra cultura, arte ed enogastronomia.

Gli artisti inoltre potranno come ogni anno partecipare al Tattoo Contest che premiera’ i tatuaggi più belli realizzati nelle cinque categorie di realistico, figurativo, giapponese, tribale e traditional. La madrina dell’evento del 2018 sarà Riae, la pin-up punk di padre irlandese e mamma sarda delle SuicideGirls.

