Dopo la lite cosparge la casa di benzina - Cronaca

SASSARI. Una lite con la moglie, compagna di una vita, e poi quell’attimo di follia che avrebbe davvero potuto avere conseguenze gravissime e addirittura trasformarsi in tragedia. Ma per fortuna l’arrivo tempestivo della polizia e dei vigili del fuoco ha evitato che accadesse il peggio in un’abitazione alla periferia di Sassari, nelle campagne di “Maccia Guletta”. Tutto è accaduto martedì notte quando una chiamata alla centrale operativa ha messo in allarme la pattuglia delle volanti e di seguito i vigili del fuoco. Nella telefonata veniva riferito che un uomo aveva cosparso di liquido infiammabile la casa dove viveva con la moglie e minacciava di accendere un fiammifero. Comprensibilmente la telefonata ha fatto scattare un piano di intervento particolare. Quando gli agenti della polizia e i vigili sono arrivati sul posto, a qualche chilometro dalla città, la situazione era fortunatamente abbastanza sotto controllo perché l’uomo non ha opposto resistenza né ha tentato di accendere la fiamma. Secondo una prima ricostruzione pare che la coppia – marito e moglie non sono giovani – avesse avuto una brutta discussione. Parole pesanti che i coniugi si erano probabilmente rivolti reciprocamente e che avrebbero fatto scattare un raptus nel marito. Dopo aver riportato una situazione di calma in casa, gli agenti hanno accompagnato l’uomo in ospedale dove è stato disposto il ricovero in Psichiatria. La relazione sull’episodio è ora sul tavolo del magistrato che deciderà gli eventuali provvedimenti da adottare.

