Cagliari, in via Tamburino Sardo esplode l’asfalto: sos dei residenti al Comune, dopo l’abbondante pioggia caduta oggi sul capoluogo in seguito alla bomba d’acqua si è creata una maxi voragine nella strada. “La speranza è che i tecnici di Gestione Strade intervengano al più presto per risolvere la situazione”,m scrivono i residenti a Casteddu Online lanciando l’appello.

L'articolo Cagliari, in via Tamburino Sardo esplode l’asfalto: sos dei residenti al Comune per la voragine proviene da Casteddu On line.