Migranti, Di Maio minaccia l’Europa: “O ci aiutano o mai più i 20 miliardi alla Ue”

Migranti, domani la riunione decisiva alla Commissione europea. L’Italia chiede la ridistribuzione, ma gli altri paesi frenano. Oggi su facebook il vicepremier Luigi Di Maio lancia un avvertimento. “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il MoVimento 5 Stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”.

