“.. E niente… Come sempre si galleggia..”, il Bar Mariuccia lancia l’sos da piazza Italia a Pirri. Nella solita Pirri che diventa una piscina, nei soliti punti, da decenni. Cagliari è stata investita nel pomeriggio di oggi da una vera bomba d’acqua che ha provocato disagi e allagamenti, nell’ennesimo giorno all’insegna dell’allerta meteo in città in pieno agosto.

