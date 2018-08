Pirri di nuovo allagata, piazza Italia e via Balilla sott’acqua: “La terza volta in poche settimane”. Il nubifragio di oggi ha nuovamente allagato il centro di Pirri, acqua a catinelle e polemiche. Nella foto della residente Patrizia Baire la solita piscina di via Balilla che sembra Venezia…”Oggi però c’era la protezione civile che ha bloccato subito le auto che salivano”, precisano i residenti.

