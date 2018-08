Cresce l’attesa per lo show sassarese di Enrico Brignano

Da Forte dei Marmi a Cattolica, da Taormina a Viterbo e, finalmente, Sassari. Un’estate soldout ri-bollente d’impegni e costellata d’applausi quella vissuta sul palco dal popolare attore comico capitolino Enrico Brignano. Il suo “ENRIcomincio da me” versione unplugged ha riscosso uno straordinario successo spopolando in lungo e in largo per la penisola pronto, ora, a sbarcare sull’Isola e regalare a Sassari una serata di risate ad alto tasso di comicità.

L’appuntamento con il pubblico è fissato al PalaSerradimigni di Sassari per il prossimo 7 settembre 2018, evento organizzato in sinergia dalla cooperativa Le Ragazze Terribili e da Insula Events, innovazione, esperienza e competenza al servizio della perfetta riuscita dello spettacolo. Enrico Brignano torna a teatro con lo spettacolo “Enricomincio da Me Unplugged”, scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico. Fuoriclasse del teatro italiano, Brignano ha compiuto 30 anni di carriera e 50 di vita, un doppio anniversario che pone le basi per la genesi di questo nuovo allestimento.

La prevendita è attiva e procede a gonfie vele, i biglietti sono disponibili a partire dallo scorso 25 maggio nella prevendita autorizzata sita preso la sede delle Ragazze Terribili a Sassari in via Tempio (079278275) e online sul circuito ticketone.it. Il costo dei tagliandi varia a seconda del posizionamento sulla pianta del PalaSport di piazzale Segni: la platea numerata costa 69 euro, la tribuna numerata costa 51,75 euro e gradinata numerata costa 34,50.

Varcato il traguardo del mezzo secolo l’attore non smette di farsi domande. Soprattutto, si chiede se ciò che è diventato è il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure una gran botta di cu..riosa casualità. Campione indiscusso della scena italiana, amato dal pubblico che lo premia con la sua appassionata e numerosa presenza a ogni spettacolo, Brignano arriva ai 30 anni di carriera. Ecco perché decide di rimettersi in discussione.

Cosa lo ha condotto sino a dove è ora? Enrico Brignano intraprende un viaggio nel tempo, attraverso un’analisi attenta di ciò che è stato, ritrovando vecchie conoscenze e strane figure che compaiono assieme a lui sulla scena – fra ombre e realtà -, rinfrescando brani storici della sua comicità, ponendosi di fronte a sliding doors fra cui scegliere prendendo stavolta una strada diversa da quella già intrapresa, per il gusto di scoprire cosa sarebbe stato.

Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, coadiuvato da strani personaggi dai mille volti, accompagnato da musiche accattivanti e originali scritte da Andrea Perrozzi e Federico Capranica, fra scene che attraversano il tempo insieme alla storia che viene raccontata, Enrico Brignano ricomincia dal principio, ricomincia dal palcoscenico..praticamente ENRICOMINCIA, per regalarsi la chance di guardarsi dentro, ritrovarsi e rinnovarsi. Per guardare al futuro che gli si prospetta davanti e poter dire a se stesso: “Stavolta ENRICOMINCIO DA ME!”.

