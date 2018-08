(ANSA) - CAGLIARI, 23 AGO - Insegnanti in arrivo, circa 900, nella scuola sarda con le immissioni in ruolo da concorso e da graduatorie ad esaurimento. In dirittura d'arrivo anche la fase del "concorsone" riservata all'isola per l'ingresso in aula di 240 docenti di lettere alle Superiori e di storia, italiano e geografia alle Medie. Ma il problema numero uno, per i sindacati, rimane il personale Ata: l'organico - denuncia la Cgil - a poche settimane dall'avvio non è sufficiente. E in alcuni casi il rischio è quello di non assicurare il corretto svolgimento delle lezioni. "Con le risorse previste dall'organico di diritto - denuncia il segretario regionale Flc, Ivo Vacca - compresi gli ulteriori 159 posti dell'organico di fatto, molte scuole non potrebbero comunque aprire e il rischio sarebbe quello di interruzione di pubblico servizio". Un caso emblematico citato dalla Cgil è quello delle 14 scuole che fanno capo ad Atzara: servirebbero 19 collaboratori, ne sono stati assegnati in un primo momento 13 e ora un altro soltanto. "La scuola sarda - continua Vacca - è penalizzata per l'applicazione di criteri standard che non possono soddisfare le specificità delle sue esigenze, così ogni anno viene ridotto il personale Ata di diritto e, con il conseguente adeguamento a ridosso dell'apertura delle scuole, il personale viene penalizzato perché i posti in deroga non possono essere utilizzati per il rientro nella sede di lavoro scelta da chi ha il contratto a tempo indeterminato, ma vengono assegnati ad altri lavoratori come supplenze sino al 30 giugno 2019". Il segretario Flc si è già rivolto all'Ufficio scolastico e, in ogni caso, considera "paradossale il fatto che il Ministero reputi sufficiente un organico di 6.691 lavoratori per tutti i 202.338 alunni e studenti iscritti alle scuole della Sardegna". La distribuzione dei 159 nuovi posti assegnati con il decreto del Direttore scolastico regionale: 31 posti di assistente amministrativo a Cagliari, 23 a Sassari, 11 a Nuoro 9 a Oristano; 36 collaboratori scolastici a Cagliari, 31 a Sassari, 10 a Nuoro e 8 a Oristano, poi due addetti alle aziende agrarie.(ANSA).