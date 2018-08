Si presenta per prenotare una visita allergologica al Policlinico di Monserrato, la risposta lo ha gelato: “Torni pure a febbraio 2019, tra sei mesi”.

Mauro Massidda racconta: “Io soffro di allergie alimentari, sono finito tre volte in codice rosso al Pronto Soccorso. Questa è la dimostrazione che la sanità sarda è allo sbando. Ovviamente in un centro privato la visita allergologica me la farebbero immediatamente, ma pagando 70 euro uno specialista contro i 20 euro di ticket in ospedale. A voi sembra giusto tutto questo?”

Raccontateci se avete vissuto altre situazioni di questo tipo su WhatsApp Casteddu al numero 380 74 76 085.

L'articolo “Una visita allergologica al Policlinico? Torni a febbraio 2019: Sanità sarda allo sbando” proviene da Casteddu On line.