Capo Malfatano, rubano la sedia a rotelle a un disabile in spiaggia: “Vi prego, restituitemela”

Incredibile ma vero: nelle spiagge sarde, in particolare a Capo Malfatano a Teulada, rubano persino le sedie a rotelle dei disabili. Come quella di Gigi Menapace, turista di Bolzano che ha lanciato l’allarme sui social chiedendo che gli venga restituita al più presto: “Ciao a tutti, non voglio scaturire polemiche ma solo un aiuto in particolare dai miei amici sardi. Purtroppo ieri nel parcheggio della spiaggia di Capo Malfatano (Teulada Cagliari) mi hanno rubato la mia spiaggina rinforzata con le ruote grosse che mi sono costruito appositamente, essendo invalido, per entrate ed uscire dal mare. È un modello unico e quindi facilmente riconoscibile e chiedo di condividere con i vostri amici, in particolare sardi, così magari riusciamo a ritrovarla. È come quella in foto ma di colore blu non arancione”.

