Incidente stradale intorno alle 11,30 sulla S.S. 195. Una Peugeot 206, molto probabilmente a causa di un malore del suo conducente, un uomo torinese di 53 anni, sbandava sulla sinistra urtando una fiat 500 condotta da una donna di 64 anni di Sestu che marciava alla sua sinistra. La Peugeot ha terminato la corsa poi sul margine destro della carreggiata contro il guard rail. Il conducente della Peugeot è stato soccorso dall’elicottero del 118 intervenuto sul luogo e trasportato al Brotzu in codice rosso. La conducente della 500 beiba veniva trasportata con autoambulanza in codice giallo al PS dell’ospedale ss.Trinità. Rimanevano lievemente feriti anche i passeggeri della peugeot, moglie e figlia del conducente, che venivano trasportate in codice giallo al Marino. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

L'articolo Incidente sulla Sulcitana, è gravissimo l’uomo che ha avuto un malore al volante proviene da Casteddu On line.