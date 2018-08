Petizione on line, stop legge su suini

Non si placano le polemiche per la legge sulla suinicoltura approvata agli inizi di agosto dal Consiglio regionale. Mentre la capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea sarda conferma che la linea del partito è quella di perfezionale la norma che tutela il settore ribadendo che non c'è nessun allarmismo, il deputato ed ex coordinatore regionale Fi, Ugo Cappellacci, lancia una petizione on line sul sito Change.org. Obiettivo è raggiungere la quota 500 firme (oggi quasi 400) per chiederne l'abrogazione immediata. "La legge approvata il 2 agosto dal Consiglio regionale rischia di cancellare i piccoli allevamenti familiari di maialetti in Sardegna - osserva l'ex governatore sardo - Non è una questione di sinistra, centro o destra ma di semplice buon senso. La politica - prosegue il deputato - non può essere un mondo a parte rispetto al nostro quotidiano, alla vita delle nostre comunità e non può calpestare le nostre tradizioni millenarie insieme a piccole attività". Secondo Cappellacci, "si deve capire che nelle nostre tradizioni c'è non solo il presente, ma anche il futuro delle nuova generazioni. Anziché affannarsi alla ricerca di giustificazioni - ha concluso - si dimostri un po' di umiltà e si corregga subito questo clamoroso errore".