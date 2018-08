Il temporale su Cagliari dirotta gli aerei, diversi voli non riescono ad atterrare a Elmas: odissea per tanti sardi

Il temporale su Cagliari dirotta gli aerei, diversi voli non riescono ad atterrare a Elmas e vengono spostati su Trapani e Palermo, oppure su Olbia. Odissea per tanti passeggeri non solo sardi a causa del maltempo di oggi. Questi gli aerei che per precauzione non sono atterrati stasera a Elmas: il Bologna – Cagliari; Francoforte – Cagliari; Monaco – Cagliari; Vienna – Cagliari. Il Bologna – Cagliari è atterrato a Trapani. Gli altri a Palermo.

Centinaia di passeggeri dunque stanno vivendo una vera odissea. Tra le persone dirottate anche il deputato di Fdi Salvatore sasso Deidda che su Fb ha commentato così: “Stavo tornando in aereo da Genova e invece di atterrare su Cagliari, siamo atterrati a Olbia per problemi all’aeroporto di Elmas. Mi spiegate che cosa accade? Continua la mia fortuna nei viaggi”. In tanti però preferiscono la massima sicurezza e qualche ora di disagio in più: i passeggeri verranno posizionati su altri voli nelle prossime ore. Molti si chiedono però come mai diversi coli siano stati dirottati in Sicilia, e non su Olbia o Alghero dove lo spostamento sarebbe stato più agevole. Guardate il VIDEO con la situazione in tempo reale.

