Giovanni Rais, un turritano alla guida del Savoia

Giovanni Rais è nato col calcio nelle vene. 42 anni, turritano doc, gioca diversi anni a Porto Torres, in Veneto e in Friuli, dove nel frattempo si è trasferito per lavoro

PORTO TORRES - Giovanni Rais è nato col calcio nelle vene. 42 anni, turritano doc, gioca diversi anni a Porto Torres, in Veneto e in Friuli, dove nel frattempo si è trasferito per lavoro. Ma è dietro la scrivania che Giovanni dà il meglio di se stesso. Conosce calcio e uomini. Inizia sua avventura collaborando nelle vesti di osservatore giovanile con l'Udinese, dove si mette in luce. Arriva quindi la chiamata del Torino, importantissima per Giovanni. Nel Toro infatti Rais scala rapidamente le vette. La sua serietà, conoscenza ed applicazione sono premiate: Giovanni diventa l'osservatore responsabile dell'area sud.

Un ottimo trampolino di lancio. Nel frattempo il Nostro trova il modo di dare una mano alla gloriosa società Quartieri Riuniti di Porto Torres, da sempre fucina di talenti per il calcio turritano e non solo. In questa stagione giunge la sublimazione della carriera, il grande lancio, in una grande piazza: Torre Annunziata, nella locale ed importante squadra del Savoia. Lo chiama il presidente Alfonso Mazzamauro, napoletano verace, influente imprenditore nelle spedizioni. A Giovanni Rais viene affidato il compito di Direttore Generale. In pratica deve rifondare la società, dalla prima squadra al settore giovanile.

L'attesa a Torre Annunziata è grande, i tifosi fremono dopo anni bui. Rais si mette subito al lavoro ed insieme al Direttore Sportivo e dirigenti organizza un'ottima formazione, che dovrebbe militare ai vertici del campionato di Serie D. Gli inizi sono incoraggianti: vittorie e spalti gremiti nelle prime amichevoli. L'entusiasmo è alle stelle, ma bisogna andarci con i piedi di piombo. «Certo, abbiamo costruito una bella squadra », chiosa Giovanni, «ma ci sono anche agguerrite concorrenti, che hanno speso tanti soldi, vedi Latina o anche il Bari, che potrebbe essere inserito nel nostro girone. Per me è una sfida importante, innanzitutto con me stesso. In questo incarico mi gioco molto e non voglio fallire».

Come sempre in questi casi il responso lo darà il campo. Resta il fatto che Giovanni Rais è uno dei pochi turritani ad essersi messo in luce dietro ad una scrivania calcistica. Di sicuro, anche dalle nostre parti, il Savoia avrà qualche tifoso in più. In bocca al lupo.

* nella foto Giovanni Rais