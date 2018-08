Teatro: piece in porti sardi e siciliani

I porti si aprono all'incontro e ai nuovi e diversi linguaggi dell'arte. Teatridimare, il progetto di Francesco Origo, diventa maggiorenne e si prepara a mollare gli ormeggi per una nuova tournée. Si salpa da Cagliari per toccare dal 10 al 24 agosto Portoscuso, Stintino e Olbia e puntare poi verso la Sicilia. A settembre si ritorna a Cagliari. E nel 2019 la meta sarà la Grecia.

Di porto in porto la compagnia di navig-attori Cajka, guidata da Origo, regista, attore e skipper genovese di origine e sardo d'adozione, ha già percorso 30mila miglia di mare per "sottolineare - spiega - la funzione dei porti come luogo di incontro e aggregazione sociale e culturale". A bordo della barca a vela 'Gorge' gli attori-marinai, e in stiva materiali di scena e prodotti gastronomici sardi.

Il sipario si aprirà tra le banchine dei porti e i teatri della città coinvolte dal 7 agosto al 30 settembre tra spettacoli, laboratori e incontri con la comunità. Quest'anno, grazie al sodalizio, una Ati, con Sardegna Teatro, diretta da Massimo Mancini, a bordo ci saranno anche gli attori Daniel Dwerryhouse e Giaime Mannias. Il cartellone di Teatridimare è stato presentato nella sezione velica della Marina militare di Cagliari, che da anni sostiene l'iniziativa. Di porto in porto sarà proposta la versione aggiornata di Blu, una pièce firmata da Origo che dà voce e rende onore a chi nel mare si è perso. Nel cast Barbara Usai, Daniel Dwerryhouse, Giampaolo Fancello, Giulia Spattini e Giaime Mannias, autore anche delle musiche.

Dal 28 settembre la barca a vela rientra a Cagliari per una serie di date, tra cui il 28 alle 11 una masterclass al Teatro Massimo con Ugo Dighero sulle tecniche dell'affabulazione e del gromelot in collaborazione con Sardegna Teatro, e alle 21 alla Darsena Vecchia del porto di Cagliari con Blu. Il 29 stessa sede Ugo Dighero reinterpreta il capolavoro di Dario Fo, Mistero Buffo. Il 30 alle 11 sarà la volta di To The world's end, con il performer Frank Bölter.