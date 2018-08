Workshop di danza e paesaggio all´Asinara

In corso in questi giorni e fino al 5 Agosto il Workshop residenziale di danza in natura all’Asinara

PORTO TORRES - In corso in questi giorni e fino al 5 Agosto il Workshop residenziale di danza in natura all’Asinara. L' evento si inserisce all'interno di un ciclo di eventi che l'associazione "Senza-confini-di-pelle", impegnata dal 2003 a Sassari e Torino nelle arti performative, conduce sul tema della percezione sensoriale in relazione agli elementi della natura, come strumento di ricerca coreografica, già sperimentato nel 2016 e 2017 sull'isola di Stromboli, in Sicilia.

Asinara danza e paesaggio è un workshop di ricerca sul movimento danzato svolto interamente in natura, che propone un lavoro sull'espressività e la creatività del proprio strumento corpo, in totale immersione nel paesaggio del'isola che diventa parte integrante e spinta per il processo creativo. Il workshop, che ha la durata di 6 giorni, è strutturato in modalità residenziale ed intensiva per offrire ai partecipanti l'opportunità di vivere l'isola nella sua completezza e conoscerne le specificità.

In particolare l'ambiente dell'Asinara permette di entrare in contatto con gli elementi della natura in modo unico e suggestivo: il vento, il mare, la roccia, la vegetazione, la fauna, che creano un terreno ideale per un lavoro sul corpo a partire dalla percezione sensoriale, che porta a danzare in osmosi con l'ambiente naturale. Al termine una performance in natura che vedrà protagonisti gli stessi partecipanti, come dimostrazione del processo di lavoro.