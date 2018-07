Sassari, prime lauree del corso internazionale di Scienze chimiche - Cronaca

SASSARI. L’Università di Sassari ha celebrato le prime lauree del corso magistrale internazionale in "Scienze chimiche". Il percorso di studi è stato istituito due anni fa assieme all’università polacca di Breslavia. Pochi giorni fa a Sassari hanno conseguito il titolo Rosella Crisafulli, Sharon Panzali, Riccardo Polese e Michela Sanna, mentre in Polonia, si sono laureati Marcin Szymon Małecki e Marzena Pander. Il corso di laurea in "Scienze chimiche” è un corso internazionale con mobilità strutturata che conferisce agli studenti la doppia laurea, presso l’Università di Sassari e l’Università Breslavia. A partire dall’anno accademico 2018-2019 altri due corsi di laurea dell’ateneo di Sassari permetteranno il conseguimento del doppio titolo: il corso di laurea magistrale in "Economia" in collaborazione con l’Università francese di Bordeaux, e il corso di laurea magistrale in "Scienze delle produzioni zootecniche", con l'Università portoghese di Èvora. Altra novità per l’Università sassarese è il corso di laurea magistrale internazionale in "Wildlife management, conservation and control" interamente in lingua inglese. Le iscrizioni sono aperte dal 1° agosto fino al 18 ottobre.

vedi su La Nuova Sardegna