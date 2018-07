Scontro Yaris-Kawasaki ferito un carabiniere - Cronaca

SASSARI. Un carabiniere che andava a prendere servizio nella caserma del comando provinciale di via Rockefeller è rimasto ferito, nella tarda mattinata di ieri, in un incidente stradale che si è verificato sulla 131, all’altezza del bivio per la Camionale (innesto per Porto Torres). Il militare - dopo l’impatto con una Yaris - è riuscito a tenere la potente moto (una Kawasaki Ninja 600) prima di essere sbalzato per diversi metri. La moto poi ha concluso la sua corsa dopo un centinaio di metri. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118, sul posto anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e l’accertamento delle cause e delle responsabilità. Il carabiniere è stato stabilizzato dai sanitari intervenuti sul posto e poi trasferito a bordo di una ambulanza al “Santissima Annunziata”. Ha riportato escoriazioni e lesioni gravi ma non è in pericolo di vita.Secondo i primi accertamenti della polizia municipale, l’impatto è avvenuto tra la ruota anteriore sinistra dell’auto e la parte destra della moto. L’urto ha causato la perdita di controllo della Kawasaki che dopo la caduta si è fermata a circa 200 metri dal punto in cui è avvenuto lo scontro.La strada è stata bloccata per consentire i soccorsi e per effettuare i rilievi. Inevitabili i disagi perché a quell’ora - poco prima delle 13.30 - il traffico era particolarmente intenso e si è formata una lunga fila. Gli agenti della polizia municipale hanno dovuto lavorare a lungo anche per smaltire il flusso dei veicoli.La situazione è tornata alla normalità solo quando è stato possibile procedere alla rimozione dei due mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto anche i colleghi del carabiniere ferito che hanno voluto rendersi conto delle sue condizioni.

