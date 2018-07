Abbanoa cambia una condotta in via Roma - Cronaca

SASSARI. Nell’ambito del piano di efficientamento della rete idrica di Sassari, martedì le squadre di Abbanoa procederanno alla dismissione di una vecchia condotta in acciaio nel tratto di via Roma tra gli incroci tra via Mazzini e via Manno. La tubature ormai obsoleta era soggetta a continue dispersioni tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione da parte dei tecnici del Gestore. Abbanoa ha quindi realizzato una nuova rete idrica e già spostato gli allacci delle utenze servite.Ora si procederà allo scollegamento della vecchia condotta. Per eseguire l’operazione, martedì dalle 8 alle 17 sarà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Mazzini, Manno, Roma, Asproni, Cavour, Capitano Bellieni ed Enrico Costa.Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

