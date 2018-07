Bianca Atzei in concerto per battezzare il nuovo lido Iride - Cronaca

SORSO. Cresce l’attesa in Romangia per il concerto di Bianca Atzei. I fan dell’artista di origini sarde, capace di muoversi con disinvoltura in diversi settori dello show business, sono in fibrillazione in attesa di vedere la loro beniamina. Che oggi, sabato 28 luglio, approda a Sorso per salire sul palco del lido Iride.Quello di stasera – microfoni accesi alle 22.30 – è il primo grande evento che segna la rinascita della struttura balneare che nel bene e nel male ha segnato la storia di Platamona. E il nome dell’Atzei, più volte a Sanremo con brani piaciuti al pubblico e presenza scenica, sembrava quello giusto per salutare l’inizio di una nuova stagione. La cantante si è da poco immersa nel suo tour estivo 2018 che l’ha già portata sul palco di Siniscola e Tertenia e nelle prossime settimane la porterà sui palchi di tutta Italia.Questo pomeriggio, intorno alle 16, la cantante arriva in Sardegna con quattro musicisti al seguito. Dopo di ché farà una sosta in un albergo top secret per rilassarsi e intorno alle 18 sarà già sul palco del lido Iride per fare il sound check. A seguire cena con l’organizzazione – tutta sarda – e i gestori della struttura turistica, e alle 22.30 salirà di nuovo sul palco per uno spettacolo che si prospetta scoppiettante.Il concerto è organizzato dalla nuova gestione del lido Iride, l’accoppiata formata dall’imprenditore Pier Paolo Cermelli e dal direttore artistico Umberto Graziano, front-man dei Tressardi. «Sta procedendo bene, gli eventi stanno funzionando – spiega Umberto Graziano –. Non pensavo che ci fosse così tanta gente affezionata a lido Iride. In tanti vengono anche solo per riassaporare le serate trascorse qui in passato, ma anche i giovani apprezzano il fatto che ci sia movimento. I sassaresi stanno ricominciando a riappropriarsi della propria spiaggia e questo ci fa piacere». L’apertura del concerto è affidata allo stesso showman, che si esibirà sul palco cantando la sigla del lido Iride scritta di suo pugno. «Una canzone carina – aggiunge – con un testo romantico che farà ballare la gente, con un testo romantico».

