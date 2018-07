Artistici lavori di intarsio del legno in Mostra alla Torre Sulis

Dal 30 luglio al 9 agosto la Torre Sulis ospiterà la mostra degli artistici lavori di intaglio e di intarsio del legno dell’algherese Antonio Melone.

Formatosi alla scuola d’arte di Alghero, dove ebbe come insegnante la celebre artista Verdina Pensè, presso il cui laboratorio per la lavorazione del corallo lavorò per qualche tempo, Antonio Melone si è dedicato per pura passione all’ intarsio del legno realizzando delle opere di ottima fattura che abbelliscono numerosi locali pubblici, sia in Sardegna che in Umbria e Puglia.

In particolare alcuni suoi lavori abbelliscono la sede della Associazione Pensionati Interforze, di cui è socio molto attivo , ed il Circolo Ufficiali dell’Aeroporto Militare di Alghero, presso il quale Antonio, maresciallo dell’esercito del reparto elicotteri, ha concluso la sua carriera.