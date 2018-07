Il World music festival a Castelsardo - Cronaca

CASTELSARDO. Dal canto catalano al jazz e alla musica senegalese passando per le antiche sonorità della tradizione sarda, i Carmina Burana e il fascino della narrazione teatrale. Castelsardo ospita, tra luglio e agosto, la nuova edizione del World Music Festival, dove artisti del panorama sardo e internazionale guideranno gli spettatori in un viaggio tra i diversi generi musicali. L’evento si svolge nello scenario del castello dei Doria e sarà articolato in cinque appuntamenti tutti con inizio alle 22. Il 30 luglio ad inaugurare la rassegna sarà la cantante algherese Franca Masu, accompagnata da un quintetto d'eccezione composto da: Luca Falomi chitarra, Salvatore Maltana contrabbasso, Massimo Russino batteria, Marco Leveratto chitarra. Martedì 31 la giornata sarà animata dallo spettacolo “Cantione Profanae” e dai canti religiosi profani medievali conosciuti come Carmina Burana con le musiche di Carl Orff. Venerdì 3 agosto l’appuntamento è con la cantante e danzatrice senegalese Awa Koundoul. Lunedi 6 agosto il festival farà un omaggio alle antiche sonorità di Sardegna con un concerto di Fabio Melis. A chiudere il festival, mercoledì 8 agosto, sarà il progetto “Claudia Aru& Le Sue Tzie”.

