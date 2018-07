Catalana baseball: doppio ko a Firenze

Nel match valido per la quinta giornata di ritorno del girone D del campionato nazionale di serie B, la compagine catalana ha ceduto 3-2 e 17-4 contro la Franchigia toscana. Domani, sfida-salvezza contro la Lazio

ALGHERO - Fiorentina indigesta per la Catalana, che nella quinta giornata di ritorno del girone D del campionato nazionale di serie B di baseball è sbarcata ad Alghero senza neppure una vittoria contro la squadra toscana. Una rivincita, quella della Franchigia Firenze, voluta a tutti i costi dopo la partita persa all’ultima azione nel girone di andata sul diamante di Via Emilia. Sconfitte (3-2 e 17-4) che bruciano, ma non troppo destabilizzanti ai fini della classifica, perchè i ragazzi di Brito e Contini mantengono il quinto posto e si preparano, Domani, domenica 22 Luglio, a sfidare in casa la Lazio, attuale fanalino di coda del girone, con 6vittorie e 18sconfitte, a pari punti con la Montefiascone.

Allo stadio “Cerreti” in Gara1, si è vista la solita Catalana, impeccabile sul monte con un inarrestabile Leonardo D’Amico, 11strike out in 7inning, ma con un attacco che ha prodotto poco, messo in difficoltà dall’ottima prestazione del pitcher fiorentino Euridis Martinez (13k in 9inning). Le valide battute si contano sulle dita di una mano e sono state realizzate da Contini, Schoch e Deriu. Tuttavia, la Catalana è rimasta in vantaggio fino al settimo inning conducendo 1-2. Nella parte bassa della settima ripresa, i locali, autori di 8battute valide, hanno messo a segno i 2punti decisivi per sorpassare i biancoblu e chiudere a loro favore l’incontro.

Dopo il combattuto 3-2 di Gara1, ci si aspettava un’altra partita vissuta punto su punto, ma così non è stato. Il partente Yovany D’Amico, nei 2inning giocati, ha eliminato con i suoi lanci tre battitori, ma gli errori della difesa hanno concesso alla Fiorentina i primi 3punti. L’alternanza sul monte di lancio di Marastoni, Adelmi, Contini e Meloni non ha prodotto grossi risultati, permettendo ai rossoneri di mettere a referto prima 5 (al terzo) e poi 8punti (al quarto), portandosi su un pesante, e mai rimontato, 16-2.

Lasciata alle spalle la brutta prestazione di Firenze, la Catalana cercherà di conquistare la salvezza, con tre giornate di anticipo, già nel prossimo doppio incontro domenicale contro la Lazio. Gli ospiti arrivano nella Riviera del corallo galvanizzati dall’ultimo pareggio conquistato contro il Livorno e che ha permesso di rimettersi in gioco nella lotta per la salvezza. Dal canto loro, gli algheresi vogliono affrontare serenamente la pausa estiva sicuri di poter rimanere nella terza serie nazionale e daranno filo da torcere ai laziali. Appuntamento quindi sul diamante di Maria Pia, in Via Emilia, alle 10, per la prima partita, ed alle 14 (e comunque 45' dopo la conclusione di Gara1) per il play-ball di Gara2.

Classifica: Lupi Roma (19vittorie/7sconfitte) 731; Fiorentina (18/7) 720; Red Jack (15/8) 652; A's Latina (15/9) 625; Catalana Alghero (11/12) 478; Cali Roma sprint 24 (10/15) 400; Livorno 1948 (10/16) 385; Wiplanet Montefiascone (6/18) 250; Lazio bsl 1949 (6/18) 250.

Nella foto: Leonardo D'Amico

Commenti