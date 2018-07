Boom di piste ciclabili, + 300%

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG - La moltiplicazione delle piste ciclabili: in Sardegna, nel giro di sei anni, tra il 2011 e il 2016, sono aumentate del 301,5%. Ed è un record di crescita nazionale: l'isola è al primo posto a lunga distanza da Sicilia (+ 91%) e Basilicata (+ 73,1%). Il dato tiene conto delle corsie presenti nei comuni capoluogo (anche delle ex province): la lunghezza quasi quadruplicata, da 20,4 a 81,9 chilometri. Tra i centri più importanti è Cagliari quello con le piste ciclabili più lunghe (62 km nel 2016, con un aumento dell'839,4% rispetto al 2011). Seguono Carbonia (7,4 km nel 2016, dato invariato rispetto al 2011), Olbia (5 km nel 2016; non è disponibile il dato relativo al 2011), Oristano (3,8 km nel 2016, + 18,8% sul 2011), Sassari (2,4 km nel 2016, + 9,1% sul 2011) e Tortolì (1,3 km nel 2016, + 30% sul 2011). Non sono, invece, disponibili i numeri relativi al 2011 e al 2016 per i comuni di Nuoro, Tempio Pausania, Lanusei, Sanluri, Villacidro e Iglesias. Questi dati derivano da un'elaborazione del Centro Studi Continental su dati Istat. In Italia dal 2011 al 2016 la lunghezza delle piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia è passata da 3.592,2 km a 4.370,1 km, con un aumento del 21,7%. Le regioni in cui ci sono più piste ciclabili sono Emilia Romagna (1.285,8 km), Lombardia (707,6 km) e Veneto (538,9 km). (ANSA).