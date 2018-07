ASSEMINI, Auto in fiamme in via Sicilia (VIDEO)

Questa notte, verso le 3, ad Assemini un’auto in sosta in via Sicilia ha preso fuoco.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, con un’autopompa serbatoio, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale, infatti l’auto nella fase dell’incendio si è spostata fino ad un muro vicino, ma fortunatamente non ha recato danni a cose o persone.

Le cause del rogo sono in ancora fase di accertamento. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri. (red)

(admaioramedia.it)