Intervento dei vigili del fuoco del comando di Cagliari, nel cuore della notte ad Assemini, per l”incendio di un auto parcheggiata in centro in via Sicilia. L’allarme è scattato alla centrale operativa attorno alle 3: 10, la squadra coordinata dalla Sala Operativa del 115, intervenuta immediatamente sul posto, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

L’auto infatti avvolta dalle fiamme ha camminato per finire contro un muro. Fortunatamente senza danni a persone o cose. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

L'articolo Auto in fiamme nella notte ad Assemini: distrutta proviene da Casteddu On line.