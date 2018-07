Blue Air taglia l´Alghero-Torino invernale

Bene la summer che si conferma al rialzo, occhi puntati sull'inverno. Rilasciata la stagione winter 2018-2019 della compagnia aerea rumena su Torino, con novità al ribasso sul collegamento con l'aeroporto di Alghero. Confermato il declassamento a bisettimanale

ALGHERO - Era già successo lo scorso inverno, quando a stagione iniziata l'Alghero-Torino era stato declassato da tri a bi-settimanale. Oggi arriva la nuova doccia fredda. Rilasciata la stagione winter 2018-2019 della Blue Air con novità al ribasso sul collegamento con l'aeroporto di Alghero. Confermato, purtroppo, il declassamento del volo da Caselle al Riviera del corallo che sarà operato solo due vole alla settimana e perfino lasciando scoperto il weekend. La notizia, rilanciata da Sardegna in volo, non farà certamente piacere ai numerosi sardi e algheresi che per questioni professionali abitano il Piemonte.

Ma nemmeno a chi, per piacere, utilizzava il collegamento per trascorrere un weekend in continente (e viceversa). Blue Air due anni fa volava tre volte a settimana sull'Alghero-Torino in stagione invernale, e anche l'anno scorso avrebbe dovuto farlo, salvo effettuare alcuni tagli in un secondo momento. Da dicembre invece il vettore collegherà il nord ovest della Sardegna con Torino il martedì e il giovedì.

Con la summer ormai decollata con un buon andamento di traffico ed un network Sogeaal in crescita con 52 destinazioni (linea e charter) servite da 16 compagnie aeree che opereranno su 16 mercati internazionali, qualche preoccupazione in più rimane da novembre a marzo. Rimangono infatti i problemi sulla Ct1, i cui bandi non sono ancora stati pubblicati, e anche la mancata assegnazione dei voli sulla destagionalizzazione inizia a determinare più di un problema di destinazione, con la Regione che, nonostante le rassicurazioni [GUARDA] incappa in un nuovo eclatante ritardo che peserà, e non poco, sulle prospettive di crescita dello scalo algherese.

