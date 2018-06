Nuoro, Silvio Esposito nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura

Da lunedì 18 giugno il vice questore della Polizia di Stato Silvio Esposito ha assunto la direzione della Squadra Mobile della Questura di Nuoro. Esposito, 39 anni, originario di Vico Equense (Napoli), laureato in giurisprudenza con lode e con un Master di II Livello in Scienze della Sicurezza, è entrato in Polizia nel 2004. Al termine del corso di formazione è stato assegnato alla Squadra Mobile della Questura di Lecco, dove ha coordinato importanti indagini di rilievo nazionale e, per breve periodo, nel 2012 ha svolto servizio alla Squadra Mobile di Bergamo. Nello stesso anno ha formato i quadri direttivi della neo-istituita Sezione Operativa della Dia di Bologna dove, come responsabile dell’attività di polizia giudiziaria, ha svolto articolate indagini in materia di criminalità organizzata prevalentemente di matrice calabrese e campana infiltrata nel tessuto socio-economico emiliano. Dal 25 gennaio 2016 Esposito ha diretto la Squadra Mobile di Pordenone, coordinando numerose indagini che hanno permesso lo smantellamento di rilevanti organizzazioni criminali, dedite agli assalti agli sportelli bancomat, con esplosivo, e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

