Mountain bike: Stefano Piras campione sardo

ALGHERO - Doppietta per il secondo anno consecutivo. Dopo la conquista del titolo di campione sardo di mountain bike nella specialità Cross country, il portacolori dell'Alghero Bike Stefano Piras ha conquistato anche la maglia di campione regionale nella specialità Marathon, nella prova unica disputata in un circuito disegnato all’Argentiera. La manifestazione, organizzata dalla società Progetto sport capitanata dal presidente Angelo Gallozza proponeva un percorso ricavato lungo i monti dell’Argentiera, a ridosso della borgata di Palmadula, teatro pochi giorni fa del Wrc. Il percorso, molto suggestivo, presentava delle altimetrie molto interessanti, visto che, lungo i 60chilometri, si superavano i 2300metri di altitudine.

Nella stessa manifestazione si poteva percorrere anche la distanza più corta, quella di 40chilometri, che faceva parte del Gran prix Alè Cycling, dove venivano assegnate le maglie messe a disposizione dallo sponsor. E per finire, un percorso da 20chilometri riservato alle categorie Esordienti, Allievi ed Escursionisti. Ottime le condizioni meteorologiche, facevano presagire una giornata di sport all’insegna dello spettacolo. Partenza puntuale come da programma, la Marathon con più di una cinquantina di persone nella griglia della Marathon, con la presenza dei migliori specialisti.

Da subito nelle prime posizioni, Piras conduceva la sua gara sempre nei primi e cosi via via fino alla fine, chiudendo la prova in terza posizione assoluta, in 3h5', e naturalmente primo di categoria, che valeva la conquista della maglia. In gara nella Marathon anche Cristian Calabria che, nonostante la buona partenza ed una prima parte in ottima posizione, doveva fermarsi a metà gara per problemi fisici. Poi il presidente del sodalizio algherese Luciano Catogno, un po' in ritardo rispetto ai primi, riusciva ugualmente a salire sul podio, chiudendo in terza posizione nella Master 5 (18esima posizione assoluta, in 3h43'). Arrivo appaiato invece per il capitano Roberto Delrio (quinto nella M6) e per Salvatore Galluccio (sesto nella M5), in 4h11', entrambi al rientro alle gare ed ancora in fase di preparazione. Esordio stagionale anche per Bianca Maria Manca, iscritta nella distanza Marathon (forse un po' troppo per la sua preparazione), ritirandosi al 20esimo chilometro.

Per la distanza Point (quella da 40chilometri), presenze per Giampiero Nieddu, Cristian Masala (all'esordio stagionale) e Sandro Marras (debuttante alle competizioni). Per Nieddu, anch’egli a corto di preparazione, chiusura anzitempo della gara, mentre ottime prove per Marras (quinto nella M3 in 2h29') e Masala (settimo nella M3 in 2h32'). Per chiudere, da segnalare la presenza dell’esordiente Onofrio Ruiu, al rientro dopo un periodo di stop, che chiudeva i 20chilometri nelle retrovie, comunque con una buona prova.

Nella foto: il podio di Stefano Piras

