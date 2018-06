L´extra lusso Hapag-Lloyd sceglie Alghero per i prossimi tre anni

Tappa e scalo nella città di Alghero giovedì, per la crociera extra lusso della Hapag-Lloyd con circa cinquecento turisti a bordo. In arrivo da Civitavecchia, ripartirà in direzione Mahon. La programmazione 2019-2021 include lo scalo della Riviera del Corallo

ALGHERO - Dopo Curfù, Spalato, Venezia, Messina e Civitavecchia, l'"Europa 2" fa tappa in rada ad Alghero prima di ripartire per Mahon. Si tratta di una Cruise battente bandiera maltese, della compagnia Hapag-Lloyd. Una crociera extra-lusso che imbarca fino a 500 passeggeri e definisce lo standard della propria offerta «non come crociere ma come yachting» a sottolinearne l'esclusività. Quella in rada nel golfo di Alghero è una delle compagnie più lussuose al mondo, con clientela prevalentemente tedesca. Dopo la tappa di ieri (giovedì), quest'estate la Hapag-Lloyd farà un altro scalo il 28 settembre, ma la programmazione triennale dal 2019 al 2021 include il porto di Alghero tra gli scali in crociera. Il calendario estivo prevede adesso il prossimo 28 giugno la Silver Muse, compagnia Silversea Cruises, crociera sempre di altissimo livello, con clientela americana. Nella foto: l'"Europa 2", la crociera super lusso Hapag-Lloyd in rada ad Alghero