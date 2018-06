Avvicendamento al comando della Brigata Sassari

Nel piazzale Istria della Caserma Gonzaga, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al vertice della Brigata Sassari, nel corso della quale le città e delle Istituzioni della Sardegna hanno salutato la pluridecorata unità dell’Esercito italiano recentemente rientrata in Patria dal teatro operativo afghano. Il generale Carai ha passato le consegne al parigrado Di Stasio

SASSARI – Ieri (giovedì), nel piazzale Istria della Caserma Gonzaga di Sassari, alla presenza della bandiera di guerra del 152esimo Reggimento, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al vertice della Brigata Sassari, nel corso della quale le città e delle Istituzioni della Sardegna hanno salutato la pluridecorata unità dell’Esercito italiano recentemente rientrata in Patria dal teatro operativo afghano. Il 12 giugno, dopo sei mesi di impegno, la Brigata Sassari ha ceduto alla Brigata Pinerolo la responsabilità del Train advise assist command west, il comando Nato multinazionale ed interforze a guida italiana, che opera nella regione Ovest dell’Afghanistan nell’ambito della Missione Resolute support. In questo periodo, garantendo l’addestramento, la consulenza e l’assistenza alle attività delle istituzioni afgane, i Dimonios hanno fornito il loro contributo alla stabilizzazione di un’area sicuramente problematica, favorendo la costante crescita delle forze di sicurezza locali. Attualmente, altri reparti della Brigata Sassari sono impegnati in operazioni fuori area, in particolare il 151esimo Reggimento in Iraq ed il terzo Reggimento bersaglieri in Libia.

Nel corso della cerimonia, alla presenza del generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, comandante delle Forze operative sud, il generale Gianluca Carai ha lasciato al parigrado Andrea Di Stasio il comando della Brigata Sassari dopo circa un anno e mezzo di attività operativa ed addestrativa, essendo destinato a ricoprire un importante incarico al Ministero della Difesa. Di Stasio, pilota militare di elicotteri, proviene dallo Stato maggiore dell’Esercito, dove ha prestato servizio quale vicecapo del terzo Reparto Pianificazione generale. Nato a Roma, l’ufficiale ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia militare di Modena e di Stato maggiore ed è laureato in Ingegneria meccanica. Il generale Di Stasio è in possesso di una lunga esperienza all’estero e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto importanti incarichi di comando, tra i quali spicca quello al vertice del terzo Reparto Elicotteri operazioni speciali Aldebaran.

Nella giornata, c’è stato anche spazio per una speciale ricorrenza storica: il centenario della Battaglia del Solstizio, evento bellico della Grande guerra, nel corso del quale i “Diavoli rossi” ebbero un ruolo fondamentale nel bloccare la penetrazione nemica nel settore del basso Piave. L’evento è stato ricordato, grazie all'Associazione nazionale Brigata Sassari ed all'Associazione filatelica sassarese, con uno speciale annullo filatelico di Poste italiane ed una mostra di cartoline d’epoca e valori postali allestita nei locali del Museo storico della Brigata Sassari, alla presenza di numerosi visitatori ed appassionati. «È un lavoro straordinario e silenzioso quello che la Brigata Sassari ha fatto in Afghanistan e nei teatri di guerra. Un lavoro di connessione con la popolazione locale per accompagnarla nel processo di sviluppo democratico ed economico. Un lavoro non di guerra – ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru – ma piuttosto di pace e benessere, del quale siamo tutti molto orgogliosi». Al termine della cerimonia, Pigliaru si è trattenuto con i familiari dei caduti della Brigata, cui ha portato le parole di conforto e vicinanza di tutta la Sardegna.

Nella foto: il momento del cambio di comando

