Al bar con la scacciacani: un arresto ad Ittiri

ITTIRI – Martedì pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Ittiri, con una pattuglia del Norm Aliquota radiomobile di Sassari, sono intervenuti nel Bar “Seren Angel” dove un 27enne, già noto alle Forze dell'ordine, per futili motivi aveva minacciato con una pistola scacciacani un altro avventore. All’arrivo dei militari, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso della pistola a salve utilizzata per la minaccia e di un coltello a serramanico con lama di 7,5centimetri. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’accusa per il giovane è quella di minaccia aggravata.