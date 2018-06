Beach soccer ad Alghero nel segno del Fair play

L’International Beach Soccer Tour–primo Trofeo Città di Alghero nell’anno in cui il Comune è stato insignito del premio Fair play del Mediterraneo. Prevista la consegna di un premio speciale

ALGHERO - Si avvicina sempre più l’atteso evento del beach soccer internazionale ad Alghero. Nel fine settimana a cavallo tra giugno e luglio, un tratto della spiaggia di San Giovanni si trasformerà in una vera e propria arena, nella quale scenderanno in campo quattro rappresentative internazionali (Italia, Francia, Svizzera e Brasile), che vedono tra le loro fila importanti nomi del calcio italiano ed estero.

Il Tour Ibs arriva ad Alghero nell’anno in cui il Comune catalano è stato insignito del premio Fair play del Mediterraneo. Infatti, in occasione del 23esimo Congresso del Comitato nazionale italiano Fair play, è arrivata la decisione di affidare alla città catalana di Sardegna il ruolo di Capitale mediterranea del Fair play per il 2018. Anche per questo motivo, l’Amministrazione, di concerto con gli organizzatori, ha previsto un premio Fair play destinato ad una delle squadre partecipanti a questa affascinante competizione.

Intanto, gli organizzatori sono al lavoro per far si che questa prima edizione ad Alghero abbia il riscontro che merita e ci si attende. Non bisogna dimenticare che l’evento sarà seguito da Sky Sport con una copertura televisiva di diverse ore. Lo sport al centro, ma con un contorno di musica e spettacolo che renderà ancora più ricco ed affascinante il tutto. Ci sarà anche l’occasione per diverse formazioni che prenderanno parte al torneo amatoriale, in programma giovedì 28 giugno, di potersi misurare e confrontarsi in questa disciplina sportiva.

«Dai Campionati italiani dei Vigili del fuoco, passando per la tappa del Rally Mondiale, il beach soccer e il Sardinia Open di tennis in carrozzina, per tutte queste importante manifestazioni abbiamo deciso di istituire un premio speciale dedicato al fair play – spiega il sindaco di Alghero Mario Bruno – che vuol dire certamente basarsi sulla competizione doverosa, nel praticare lo sport, ma anche sul rispetto dell’altro e dei valori, quelli sportivi, che sono alla base di ogni gioco e di ogni attrazione. Alghero ha ricevuto questo premio internazionale che vedrà anche un momento celebrativo a cura dell’associazione Fair play, benemerita del Coni, che attraverso tutte le associazioni dei vari Paesi, che compongo i Comitati olimpici, avranno qui ad Alghero un momento di riflessione e forte sensibilizzazione non solo verso le tematiche del fair play e della lealtà sportiva, ma anche di amicizia e fraternità fra popoli».

Ha sposato in pieno l’idea di istituire un premio Fair play anche l’organizzatore Maurizio Iorio, presidente e selezionatore dell’Italia beach soccer. «L’evento di Alghero è sempre più vicino. Sapere che all’interno di questa tappa dell’Ibs tour sarà consegnato anche un premio Fair play non può che dare ancora maggior risalto a questa manifestazione. Ringrazio l’Amministrazione e la Fondazione Alghero per questo, ma un “grazie” particolare lo devo ad Alessandro Loi, anima e cuore di questo evento. Lo ha voluto fortemente e mi ha coinvolto e accolto nel migliore dei modi. Spero che gli sforzi fatti possano essere ripagati con la buona riuscita della manifestazione anche per tutta la città».

Commenti