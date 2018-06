Carenza di personale: bandi per la mobilità

Si ricercano figure professionali di categoria B, C e D1 provenienti da altri enti

PORTO TORRES - Sono stati pubblicati i bandi per la ricerca di dodici figure professionali da inserire all'interno dell'organico del Comune di Porto Torres. Sono dodici le posizioni da ricoprire che verranno ricercate attraverso la mobilità volontaria esterna da altri enti, una procedura aperta a dipendenti di amministrazioni pubbliche che intendono proporsi per un posto all'interno dell'ente comunale.

Le posizioni lavorative sono a tempo pieno e indeterminato. «In questi anni, sia per le richieste di mobilità che per i pensionamenti di diversi dipendenti, la struttura comunale ha dovuto fare a meno di alcune figure indispensabili per garantire il funzionamento dei servizi. Molti settori si sono trovati a dover sostenere un maggiore carico di lavoro – afferma l'assessore al Personale, Domenico Vargiu – ma con meno unità. Per questo la Giunta ha recentemente adottato una delibera per il fabbisogno del personale, indicando le figure da ricercare». Sul sito web del Comune di Porto Torres, nella sezione Bandi di concorso, sono stati pubblicati gli avvisi di mobilità volontaria esterna e la modulistica da compilare.

Le figure richieste sono: un esecutore amministrativo, categoria B1; un collaboratore amministrativo, categoria B3; un istruttore tecnico, categoria C; un istruttore di vigilanza, categoria C; un istruttore amministrativo-contabile, categoria C; un istruttore tecnico, categoria C; tre istruttori amministrativo-contabili, categoria C; un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1; un istruttore direttivo tecnico, categoria D1. Le domande dovranno essere presentate entro il 19 luglio 2018.