Monserrato, Forza Italia inaugura la “Piazza delle Idee”

Forza Italia ha aperto a Monserrato questa mattina la #piazzadelleidee: prima tappa di un percorso di un nuovo confronto diretto con i cittadini, per raccogliere proposte, segnalazioni di problemi, suggerimenti direttamente dalla comunità. “Forza Italia – spiega Gabriele Meloni, promotore dell’iniziativa di Monserrato- è presente anche fuori dal palazzo e vuole tradurre le istanze dei cittadini in proposta ed azione amministrativa. Vogliamo rilanciare così la nostra anima movimentista e il nostro carattere di forza politica nata per coinvolgere la società civile nella vita pubblica della comunità. L’esperimento di questa mattina è riuscito – ha concluso Meloni- ed è sicuramente un buon inizio che ci incoraggia a promuovere le prossime tappe”.

