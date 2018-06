Torre San Giovanni, porte aperte al profumiere

Tutto pronto ad Alghero per l´esclusiva presenza di Gerald Ghislain, creatore di Histoires de Parfums. Il naso interpreta in modo nuovo le classiche famiglie olfattive. E´ un evento della Profumeria Artistica N´Aria di Cristina Sanna

ALGHERO - Quello in programma venerdì sera ad Alghero (dalle ore 18), presso la Torre di San Giovanni in Largo San Francesco si preannuncia un evento unico. Sarà l'occasione per scoprire il mondo olfattivo della collezione francese Histoires de Parfums col suo creatore, il profumiere Gerald Ghislain.

L'evento realizzato dalla Profumeria Artistica N'Aria di Cristina Sanna col prezioso contributo della Fondazione Alghero, sarà tutto all'insegna dei profumi e delle emozioni. Ogni profumo creato dal naso francese è l'incarnazione di un volume illusorio di un'enciclopedia illusoria, un "atlante" poetico in cui si può viaggiare liberamente.

Uno speciale aperitivo con Gérald Ghislain che interpreta in modo nuovo le classiche famiglie olfattive includendo una componente inaspettata, per ottenere una collezione originale e sorprendente. L'ingresso alla Torre è libero fino alle ore 22.