Vacca con Soru in Piazza Santa Caterina

Tappa a Sassari, in Piazza Santa Caterina, lunedì 25 giugno, per il progetto progressista rilanciato dall´ex Governatore ed europarlamentare sardo Renato Soru. Tra gli interventi, previsto quello dell´avvocato algherese Elias Vacca

ALGHERO - «Prosegue il viaggio in Sardegna alla ricerca dei concetti, delle parole e degli obiettivi che possano permetterci di ripartire insieme, di costruire un progetto progressista per una Sardegna nuova. Provate a immaginare le vostre 5 parole più importanti, i pilastri della Sardegna che immaginate. Proviamo a parlarci in maniera ragionata, a mettere in campo la volontà di ciascuno di noi di dare il proprio contributo».

Così Renato Soru rilancia il ciclo d'incontri programmati nelle piazze delle città sarde: "Un progetto progressista, cinque concetti per una Sardegna nuova". Dopo l'incontro di Cagliari, lunedì prossimo sarà la volta di Sassari.

In Piazza Santa Caterina, lunedì 25 giugno (dalle ore 17.30), insieme all'ex Governatore della regione ed eurodeputato, moderati da Dolores Lai, ci saranno numerosi interventi (cinque minuti ciascuno) di politici e relatori, tra i quali quello dell'avvocato algherese Elias Vacca.

Nella foto: un recente incontro con Renato Soru ad Alghero