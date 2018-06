L´incendio a bordo di un mezzo dell´Azienda trasporti pubblici di Sassari, in quel momento fuori servizio, si è sviluppato attorno alle 12 di oggi, lungo la strada provinciale. Una perizia tecnica ne stabilirà le cause

SASSARI - Bus in fiamme sulla Buddi Buddi. L'incendio a bordo di un mezzo dell'Azienda trasporti pubblici di Sassari si è sviluppato attorno alle 12 di oggi, lungo la strada provinciale.

Il mezzo, un autobus di piccole dimensioni meglio noto come “Sprinter”, stava percorrendo la Buddi Buddi in direzione Sassari da Porto Torres e non trasportava passeggeri, perchè “non in servizio”: il bus aveva appena concluso le corse come da programma giornaliero riservate alla cittadina turritana. L’autista del mezzo si è accorto della presenza di fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha avuto tutto il tempo si uscire dall’autobus, verificare il principio di incendio ed attuare una manovra di emergenza, con l’utilizzo dell’estintore di bordo. L’operazione non è stata però risolutiva ed è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco.

Dall'Atp fannop sapere che «il mezzo ha un’età di circa otto anni, in linea con l’età media dei mezzi pubblici europei e addirittura inferiore alla media nazionale (dieci anni). Ogni autobus in servizio viene collaudato ogni anno e, nel caso specifico, lo Sprinter coinvolto nell’incidente aveva superato il collaudo appena quattro mesi fa, precisamente il 19 febbraio. Tutti i mezzi di Atp vengono rigorosamente manutenzionati con regolarità sulla base della percorrenza chilometrica effettuata; il tutto viene registrato da un particolare software che analizza e monitora ogni mezzo».

L’autobus si trova ora nel deposito aziendale di Caniga, in attesa della perizia tecnica. «Accerteremo quanto prima le cause dell’accaduto per prendere i dovuti provvedimenti, sempre mirati alla sicurezza dei cittadini che Atp ogni giorno trasporta sui suoi mezzi, ma anche a tutela di tutto il personale in servizio - ha dichiarato il presidente Roberto Mura - L’incendio fortunatamente ha creato danni circoscritti al solo mezzo, grazie anche alla tempestività di intervento sia dell’autista, che degli uomini dei Vigili del fuoco».

