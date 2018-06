Marina Cafè, libri e musica a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Entra nel vivo a Cagliari il festival di letteratura Marina Café Noir, ospitato tra piazza Garibaldi e piazza San Domenico (ingresso gratuito) fino a sabato 23 giugno con oltre 30 appuntamenti e 70 ospiti tra giornalisti, antropologi, scrittori che dialogheranno attorno al tema "A sud di nessun Nord". Dopo l'apertura di martedì con la presentazione di "Torpedone trapiantati" di Francesco Abate appena pubblicato da Einaudi, mercoledì e giovedì sono dedicati alla letteratura nordica con I Boreali Off in collaborazione con la casa editrice Iperborea. Ieri gli incontri con gli scrittori Jan Brokken e Fredrik Sjöberg, oggi dalle 19 arriveranno la svedese Elisabeth Sbrink, autrice del fortunato "1947" che ha messo d'accordo pubblico e critica, e l'olandese Frank Westerman. Dalle 21 ci saranno due omaggi tra parole e musica: Lia Careddu porterà in scena i testi di Westerman e sbrink accompagnata dai musicisti Stefania Secci, Fabrizio Lai e Simone Soro, Stefano Raccis racconterà Arto Paasilinna. In chiusura, dalle 22, un concerto che è soprattutto una festa: i Ratapignata, band tra le più longeve e amate del panorama musicale isolano, celebreranno vent'anni insieme. Il festival, quest'anno alla 16/a edizione, organizzato dall'associazione Chourmo, proseguirà venerdì e sabato sera: ospiti gli autori Marta Fana e Alberto Prunetti per un incontro dal titolo "Lavoro, sfruttamento e new working class heroes", il collettivo di ricerca su tecnologie del dominio Ippolita, la scrittrice americana Megan Mayhew Bergman, il celebre illustratore e fumettista argentino José Munoz, e ancora Andrea Staid, Giuliano Santoro e CarmenPisanello, che dialogheranno attorno al tema delle città e delle loro trasformazioni. Sabato ci sarà l'attore e scrittore cinese Shi Yang, arrivato in Italia da immigrato e protagonista di un singolare percorso personale che da venditore ambulante lo ha portato a lavorare per il cinema e la tv, e a scrivere con successo fino alla pubblicazione del suo libro con Mondadori. Dalle 18 alle 19 il festival ospiterà spettacoli e giochi per bambini.(ANSA).