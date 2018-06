Ritorna il senso unico alle Bombarde e Lazzaretto: ecco la cartina

“Considerato il generale apprezzamento riscosso l’estate scorsa, è stata firmata dal competente direttore del servizio Demanio e Patrimonio dell’assessorato regionale degli Enti locali, così come richiesto dal servizio Area, Sicurezza e Vigilanza del Comune di Alghero e concordato in Prefettura, l’ordinanza 2018 che disciplina la circolazione stradale lungo le strade vicinali Le Bombarde, del Lazzaretto e Lo Camì del Lazzaretto”. L’amministrazione comunale, attraverso una nota stampa, rende noto il ripristino del senso unico di marcia in alcune strade in zona Bombarde e Lazzaretto per il periodo che va dal 22 giugno al 16 settembre 2018 ,salvo modifica delle condizioni di traffico, e il divieto di sosta integrato con zona rimozione, con validità permanente h24, lungo ambo i lati delle carreggiate.

“La modifica sperimentale – si legge ancora nella nota – alla circolazione veicolare è conseguenza della limitata ampiezza della sezione stradale e dei pericoli derivanti dalla sosta di veicoli lungo il margine della carreggiata, con intralcio alla viabilità ordinaria, impedimento ai regolari servizi di linea ed a quelli dei veicoli chiamati ad eseguire interventi di pubblica necessità sia in tema di soccorso che di vigilanza e sicurezza. La modifica alla viabilità con l’esperimento estivo del senso unico, è stata già adottata la scorsa estate con risultati estremamente apprezzati dagli utenti e ricadute positive per la circolazione stradale, eliminando completamente gli ingorghi e le soste selvagge, contribuendo in modo decisivo a garantire la sicurezza di una delle zone più frequentate della costa algherese. In allegato una demo della viabilità estiva sulla costa in oggetto”.

FOTO: